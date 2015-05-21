عدلى منصور يصل حفل تكريمه وتوقيع كتاب يوثق فترة حكمه كرئيس للجمهورية

وصل منذ قليل، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، إلى فندق الماسة، لحضور الحفل الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، لتوزيع كتابه الذى يوثق فترة حكمه وتكريمه، الذى بدأ عقب وصوله بتوقيع الكتاب.

كما وصل عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزها المفكر السياسى، إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، ومصطفى الفقى، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، وكمال بخيت، وعمرو عبد الحميد، وعمرو الكحكى، ومحمود مسلم، والفنانة يسرا، والفنان محمد هنيدى، وفايزة أبو النجا، ومفتى الجمهورية شوقى علام، وفاروق جويدة ويحيى الجمل، وعبد الواحد النبوى وزير الثقافة، ورئيس جامعة الأزهر، وكمال أبو المجد.

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