أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر يمنية: المقاومة الشعبية فى الجوف تقترب من مشارف صعدة

Google+ Print
مصادر يمنية: المقاومة الشعبية فى الجوف تقترب من مشارف صعدة مصادر يمنية: المقاومة الشعبية فى الجوف تقترب من مشارف صعدة
أفادت مصادر إعلامية فى محافظة الجوف اليمنية اليوم الخميس، بأن المقاومة الشعبية فى المحافظة باتت قريبة من مشارف محافظة صعدة، معقل جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت المصادر، إن أفراد المقاومة الشعبية فى الجوف باتوا على مقربة من السيطرة على موقع الأجاشر، وهو أخر موقع بين محافظتى صعدة والجوف.

وبحسب المصادر، فإن المقاومة الشعبية تعتزم التقدم بإتجاه منطقة البقع، شرق محافظة صعدة، والسيطرة على مواقع فيها. وتقع محافظة صعدة بالكامل تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وكان أفراد المقاومة الشعبية فى الجوف قد تمكنوا يوم أمس الأربعاء من السيطرة على منطقة اليتمة، القريبة من الحدود ، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وتشهد محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحى جماعة الحوثي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتكمن أهمية محافظة الجوف فى كونها من أهم المناطق النفطية فى اليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل