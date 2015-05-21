مصادر يمنية: المقاومة الشعبية فى الجوف تقترب من مشارف صعدة

أفادت مصادر إعلامية فى محافظة الجوف اليمنية اليوم الخميس، بأن المقاومة الشعبية فى المحافظة باتت قريبة من مشارف محافظة صعدة، معقل جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت المصادر، إن أفراد المقاومة الشعبية فى الجوف باتوا على مقربة من السيطرة على موقع الأجاشر، وهو أخر موقع بين محافظتى صعدة والجوف.

وبحسب المصادر، فإن المقاومة الشعبية تعتزم التقدم بإتجاه منطقة البقع، شرق محافظة صعدة، والسيطرة على مواقع فيها. وتقع محافظة صعدة بالكامل تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وكان أفراد المقاومة الشعبية فى الجوف قد تمكنوا يوم أمس الأربعاء من السيطرة على منطقة اليتمة، القريبة من الحدود السعودية، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وتشهد محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحى جماعة الحوثي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتكمن أهمية محافظة الجوف فى كونها من أهم المناطق النفطية فى اليمن.

>