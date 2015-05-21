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وصول أولى رحلات عودة العالقين اليمنيين إلى مطار سيئون

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وصول أولى رحلات عودة العالقين اليمنيين إلى مطار سيئون وصول أولى رحلات عودة العالقين اليمنيين إلى مطار سيئون
وصلت إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 150 يمنيا من العالقين فى القاهرة فى أولى الرحلات التى يتم تنظيمها الى مطار سيئون لعودة العالقين.

وكانت الطائرة قد وصلت الى مطار بيشة جنوب ، ومنه أقلعت الى مطار سيئون ، وستكون رحلة العودة عن طريق مطار بيشة.

وصرح صالح باهديلة مدير مطار سيئون بأن المطار جاهز بصورة كاملة لاستقبال وسفر الطائرات من أى شركة ، وسوف يستقبل فى الأيام القادمة العالقين الموجودين فى وبومباى بالهند حسب الجدول المعد لذلك.

يذكر أن عودة العالقين اليمنيين فى الخارج بسبب عاصفة الحزم بدأت منذ نحو 5 أيام عن طريق مطار صنعاء ووصلت عدة طائران من الاردن والسودان ومصر والهند.

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مصر 365

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