مكياجك على طريقة الفاشينيستا حبيبة دي سيلفيا

لفتني خلال البحث بين مدونات عالم المكياج وأشهر الفاشينيستاز العربيات أسلوب المكياج الخاص بالفاشينيستا المحجبة حبيبة دي سيلفيا والتي يتابعها أكثر من 170 ألف متابع على موقع إنستغرام .

فالمكياج الخاص بالمحجبة له أسلوب خاص ومميز ولا يمكن المبالغة فيه وإلا سقطت في فخ التمادي ،وبالتالي أفساد الإطلالة وهو ما تتقنه هذه الشابة وتعرف أصوله جيداً.

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أبرز ما يميز الفاشينيستا اللبنانية -البرازيلية حبيبة دي سيلفيا لون بشرتها السمراء المميز وهي تعتمد مكياج يليق ببشرتها ويظهر جمالها ، فإذا كنت سمراء البشرة وترغبين باعتماد مكياج حيوي يمنحك تألقا ما عليك سوى اعتماد أسلوبها الشبابي المميز والخاص في اختيار الالوان وأساس الوجه.

تعتمد حبيبة بشكل كبير على الاي لاينر والماسكارا لتظهر جمال وجذابية عييناها ما يظهر جمال وجهها باصوله العربية اللاتينية، ونراها تستخدم في معظم أطلالاتها ألوان أحمر الشفاه المشتقة من البيج وتدرجات الالوان الترابية لمزيد من الـتألق.

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