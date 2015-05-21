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بالصور.. ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ببنى سويف

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شنت اليوم الإدارة العامة لمباحث بالاشتراك مع مباحث تموين بنى سويف، والطب البيطرى، حملة تموينية مكبرة على مركز الواسطى شمال المحافظة تمكنت خلالها من ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وفاسدة.

وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة الحسين وبها 50 كيلو سجق منتهى الصلاحية بالإضافة ل 30 كيلو دجاج غير مدون عليه بيانات وفاسد، فحرر لها محضر رقم 11110 جنح مركز الواسطى.

وتم ضبط مطعم مشويات به 300 كيلو لحم مفروم كفتة وغير مدون عليها أى بيانات , وكذا 50 كيلو دجاج غير مدون عليه أى بيانات ومجهول المصدر والصلاحية، فحرر له المحضر رقم 11112 جنح مركز الواسطى.

كما تم ضبط " سعيد ,أ,س" صاحب مطعم كبابة لوجود 26 كيلو لحم مذبوح خارج السلخانة , فحرر له المحضر رقم 11111

جانب من الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الحملة

النقيب أحمد على مع مفتشى التموين خلال الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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النقيب أحمد على مع مفتشى التموين خلال الحملة

المقدم محمد محفوظ يتحدث الى أحد اصحاب المحلات -اليوم السابع -5 -2015
>

المقدم محمد محفوظ يتحدث الى أحد اصحاب المحلات

دواجن منتهية الصلاحية -اليوم السابع -5 -2015
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دواجن منتهية الصلاحية

مصادرة المنتجات منتهية الصلاحية -اليوم السابع -5 -2015
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مصادرة المنتجات منتهية الصلاحية

سجق فاسد خلال حملة تموينية ببنى سويف -اليوم السابع -5 -2015
>

سجق فاسد خلال حملة تموينية ببنى سويف

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مصر 365

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