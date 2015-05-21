بالصور.. ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ببنى سويف

شنت اليوم الإدارة العامة لمباحث التموين بالاشتراك مع مباحث تموين بنى سويف، والطب البيطرى، حملة تموينية مكبرة على مركز الواسطى شمال المحافظة تمكنت خلالها من ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وفاسدة.

وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة الحسين وبها 50 كيلو سجق منتهى الصلاحية بالإضافة ل 30 كيلو دجاج غير مدون عليه بيانات وفاسد، فحرر لها محضر رقم 11110 جنح مركز الواسطى.

وتم ضبط مطعم مشويات به 300 كيلو لحم مفروم كفتة وغير مدون عليها أى بيانات , وكذا 50 كيلو دجاج غير مدون عليه أى بيانات ومجهول المصدر والصلاحية، فحرر له المحضر رقم 11112 جنح مركز الواسطى.

كما تم ضبط " سعيد ,أ,س" صاحب مطعم كبابة لوجود 26 كيلو لحم مذبوح خارج السلخانة , فحرر له المحضر رقم 11111



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جانب من الحملة



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النقيب أحمد على مع مفتشى التموين خلال الحملة



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المقدم محمد محفوظ يتحدث الى أحد اصحاب المحلات



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دواجن منتهية الصلاحية



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مصادرة المنتجات منتهية الصلاحية



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سجق فاسد خلال حملة تموينية ببنى سويف