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تكليف بهاء العادلي برئاسة جمعية مستثمري بدر

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تكليف بهاء العادلي برئاسة جمعية مستثمري بدر تكليف بهاء العادلي برئاسة جمعية مستثمري بدر

بهاء العادلي

كلف مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر الجديد الخميس المهندس بهاء العادلي برئاسة مجلس إدارة الجمعية وذلك بعدد 8 أصوات من أصل 11 صوتا بمجلس الإدارة .

وأكد المهندس بهاء العادلي أهمية تعاون الجميع لتحقيق صالح جموع المستثمرين بالمدينة .

وأوضح أنه سيتم بالإتفاق مع جميع أعضاء الجمعية إطلاق استراتيجة العمل في المرحلة القادمة والإعلان عن تفاصيلها خلال أسبوع .

وكانت الجمعية العمومية لجمعية مستثمري بدر قد عقدت أمس الأربعاء اجتماعا لإجراء انتخابات التجديد الثلثي الثاني لمجلس إدارة الجمعية أسفرعن انتخاب 3 أعضاء جدد هم المهندس مجدي عفيفي والمهندس كريم المرغني والمستشار عبيد الحفيظ الغانم .

وتم إجراء الانتخابات عقب اكتمال النصب القانوني للجمعية بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس علاء السقطي وممثل وزارة التضامن الاجتماعي .

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