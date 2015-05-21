تكليف بهاء العادلي برئاسة جمعية مستثمري بدر

كلف مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر الجديد الخميس المهندس بهاء العادلي برئاسة مجلس إدارة الجمعية وذلك بعدد 8 أصوات من أصل 11 صوتا بمجلس الإدارة .

وأكد المهندس بهاء العادلي أهمية تعاون الجميع لتحقيق صالح جموع المستثمرين بالمدينة .

وأوضح أنه سيتم بالإتفاق مع جميع أعضاء الجمعية إطلاق استراتيجة العمل في المرحلة القادمة والإعلان عن تفاصيلها خلال أسبوع .

وكانت الجمعية العمومية لجمعية مستثمري بدر قد عقدت أمس الأربعاء اجتماعا لإجراء انتخابات التجديد الثلثي الثاني لمجلس إدارة الجمعية أسفرعن انتخاب 3 أعضاء جدد هم المهندس مجدي عفيفي والمهندس كريم المرغني والمستشار عبيد الحفيظ الغانم .

وتم إجراء الانتخابات عقب اكتمال النصب القانوني للجمعية بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس علاء السقطي وممثل وزارة التضامن الاجتماعي .