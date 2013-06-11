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رابطة الدفاع الإنجليزية تتهم المسلمين بالتورط في هجمات على مساجد

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رابطة الدفاع الإنجليزية تتهم المسلمين بالتورط في هجمات على مساجد رابطة الدفاع الإنجليزية تتهم المسلمين بالتورط في هجمات على مساجد

جانب من مسيرات رابطة الدفاع الانجليزية

لندن  - أدان رئيس رابطة الدفاع الإنجليزية تومي روبنسون الهجمات التي استهدفت العديد من المساجد في العاصمة البريطانية لندن ووجه اتهامات للمسلمين بالتورط في حرق هذه المساجد.

ونفى رئيس الرابطة العنصرية الإتهامات التي توجه للرابطة بالقيام بشن هذه الهجمات التي استهدفت المساجد وتم بعدها كتابة رمز الرابطة (إي دي إل) على المبنى.

وقال روبنسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء:”إذا تم إشعال النيران في أي مكان وكتب على المكان المشتعل ديفيد كاميرون فهذا ليس معناه أنه هو من قام بهذا؟”

وأضاف:”أنا في غاية الصراحة فأنا أشك أن من قام بهذه الهجمات هم من غير المسلمين.”

ويعد هذا الإتهام هو الأول الذي يصدر من زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية المتطرفة للمسلمين بالقيام أنفسهم بإستهداف أماكن عبادتهم في لندن والعمل على إلصاق التهمة للرابطة .

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