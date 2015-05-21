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لو عاوز تخس.. نظام غذائى يخلصك من 10 كيلو شهريًا

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لو عاوز تخس.. نظام غذائى يخلصك من 10 كيلو شهريًا لو عاوز تخس.. نظام غذائى يخلصك من 10 كيلو شهريًا
التخلص من الوزن الزائد مشكلة يعانى منها الكثيرون ويسعون للتخلص منها بشتى الطرق، ولكن ما هو النظام الغذائى المثالى الذى يساعد على التخلص من الوزن الزائد دون الشعور بالحرمان؟.

وحول ذلك يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وأيضًا يشعر بالشبع لفترات طويلة لأنه يتكون من 5 وجبات صغيرة، وهو:

1- وجبة الإفطار:


>نصف رغيف من الخبز البلدى أى المصنوع من الردة + قطعة من الجبن أو 5 معالق من الفول + خيار وخس وجرجير.

2- وجبة خفيفة:


>ثمرة من الفواكة "التفاح، المانجو، الكمثرى".

3- وجبة الغذاء:


>طبق من السلطة الخضراء + 4 معالق من الأرز + ربع دجاجة أو قطعة من اللحم الأحمر أو سمكة مشوية متوسطة الحجم.

4- وجبة خفيفة:


> يمكنك تناول 5 حبيات من اللوز أو عين الجمل.

5- وجبة العشاء:


> قطعة من الدجاج المشوى + سلطة خضراء.
>وأخيرًا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تناول السلطة الخضراء عند اتباعك لهذا النظام، وذلك للحد من الشعور بالجوع، كما أن هذا النظام يخلصك من 6 إلى 10 كيلو فى الشهر.

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مصر 365