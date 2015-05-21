جورج كلوني الى بيروت...وهكذا طلب يد أمل علم الدين

أعلن النجم العالمي George Clooney انه سيزور بيروت قريباً، حيث تعرف من زوجته المحامية اللبنانيّة أمل علم الدين على الثقافة والتقاليد اللبنانية التي عبر عن إعجابه بها .

وقال نجم هوليوود الشهير أنه متحمس كثيراً لهذه الزيارة خاصة أنه على يقين بأن لديه الآلاف من الأقارب من ناحية زوجته هناك.

وفي سياق منفصل، وبعد مرور حوالى الـ8 أشهر على زواج أمل وGeorge كشف الأخير أنّه ركع على ركبته لحوالى نصف ساعة، أثناء طلبه يد أمل علم الدين للزواج!

وقال النجم، البالغ من العمر 54 عاماً، في مقابلة تلفزيونيّة، إنّ الأمر حدث بسرعة كبيرة، وإنّه عرف سريعاً أنّه يريد أن يمضي بقيّة حياته مع أمل.

وأشار George أنّه طلب يد أمل على أنغام موسيقى من تسجيلات عمّته روزماري.

وتابع القول: " لقد جثيت على ركبتي حوالى 28 دقيقة، لذلك كان يجب أن أحصل على إجابة".

وأوضح النجم خلال المقابلة أنّه وزوجته لا يفكّران الآن بالإنجاب، خلافاً لكل ما يقال.

يذكر أنّ زفاف George Clooney وأمل أقيم في إيطاليا في أيلول من عام 2014، وجمع أشهر نجوم هوليوود.