هذا هو الفائز في برنامج The Voice 2015 بالنسخة الأمريكية

فاز Sawyer Fredericks، البالغ من العمر 16 عاماً من فريق Pharrell Williams في The Voice 2015 بنسخته الأميريكية، في موسمه الثامن .

ووصل إلى النهائيّات كلّ من : Sawyer و Koryn Hawthorne الذي حلّ في المرتبة الـ4 من فريق Pharrell ، و Joshua Davis الذي حلّ في المرتبة الـ3 من فريق Adam Levine ، وMeghan Linsey التي حلّت في المرتبة الـ2 من فريق Blake Shelton.

يذكر أنّه لم يصل أحد من فريق النجمة Christina Aguilera إلى النهائيّات.