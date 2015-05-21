هذا هو الفائز في برنامج The Voice 2015 بالنسخة الأمريكية
الخميس 21-05-2015 15:41
فاز Sawyer Fredericks، البالغ من العمر 16 عاماً من فريق Pharrell Williams في The Voice 2015 بنسخته الأميريكية، في موسمه الثامن .
ووصل إلى النهائيّات كلّ من : Sawyer و Koryn Hawthorne الذي حلّ في المرتبة الـ4 من فريق Pharrell ، و Joshua Davis الذي حلّ في المرتبة الـ3 من فريق Adam Levine ، وMeghan Linsey التي حلّت في المرتبة الـ2 من فريق Blake Shelton.
يذكر أنّه لم يصل أحد من فريق النجمة Christina Aguilera إلى النهائيّات.
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