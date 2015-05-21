محمد مختار: هذا هو موقف نادية الجندي من هجوم رانيا يوسف عليها

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أكد المنتج المصري محمد مختار أنه حاول إقناع ابنتيه من الفنانة رانيا يوسف، ياسمين ونانسي، بالإقامة معه في منزله لكنهما رفضتا وقالتا له إنهما لا تستطيعان العيش بعيداً عن أمهما.

وأضاف مختار في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أن خطوته هذه لم يكن يفكر فيها من قبل لأن ابنتيه في سن المراهقة، وهما تحتاجان إلى والدتهما أكثر من احتياجهما إليه، إلا أنّ الظروف التي تعيش فيها رانيا أجبرته على هذه الخطوة، لأنها شخصية طيبة بإمكان أي شخص أن يضحك عليها بحسب محتار.

وقالت مختار إن زيجات رانيا فاشلة، فالزيجة الأولى لها بعد طلاقها منه انتهت بطلاق وحكم على طليقها بـ 21 سنة سجن، والثاني الذي تعيش معه حالياً لديه قضايا في المحاكم مع والده، وتساءل مختار "ما ذنب ابنتي في كل هذه الأزمات التي تعيشها رانيا والتعليقات السخيفة التي يشاهدونها على والدتهن؟".

وأضاف "هل يجدي أن تخطأ رانيا في حق نادية الجندي نجمة الجماهير صاحبة التاريخ الفني الطويل والعظيم؟ نادية هرم من أهرامات مصر فلمصلحة من تصريحات رانيا غير المفهومة؟ هل منتج مسلسلاتها إيهاب طلعت يدفعها لهذه التصريحات ظناً منه أن نجوميتها ستزيد بذلك أم من وراء هذه التصرفات الغريبة؟ أم أن زوجها هو وراء إقناعها أن تخرج للبرامج وتقول أنني لا أنفق على ابنتي؟".

وعن رد فعل نادية الجندي على تصريحات رانيا قال مختار إن نادية إنسانة عاقلة لم تعلق ولم تركز في هذه التصريحات.

وكانت رانيا قد سبق وشككت في لقب نجمة الجماهير المنسوب لنادية قائلة إنها هي التي أطلقته على نفسها، وإنها تزوجت سابقاً من مختار من أجل الشهرة الفنية.

وأشار مختار إلى أنه لا يوجد أي محاولة للمصالحة بينه وبين زوجته السابقة رانيا يوسف لكن في نفس الوقت لا يوجد خصام فهناك ما يطلق عليه قطيعة منذ ستة شهور، فهي متزوجة وتريد أن تعيش حياتها بالشكل الذي تريده.