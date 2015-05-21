بالصور: سهرة مع نجوم "dancing with the stars"

أقامت الفنانة جاين قنصل التي كانت أول من غادر برنامج "رقص النجوم" الذي عرض أخيراً عبر شاشة "MTV" سهرة في مطعم "المندلون" في بيروت، دعت إليها كل الذين شاركوا في الموسم الثالث من البرنامج، إلا أنه لم يلب الجميع الدعوة.

فقد حضر الفائز بالموسم الثالث من البرنامج أنطوني توما ومدربة الرقص كلوي حوراني، وملكة جمال أميركا لعام 2010 ريما فقيه، وأيضاً الوصيف الأول لملك جمال لبنان جان بول بيطار، والفنان المصري محمد عطية ومدرب الرقص عبده دلول ورائد مراد، وغاب مقدما الحفل وسام بريدي وكارلا حداد عن السهرة.

بدا الإنسجام واضحاً بين النجوم بفعل الصداقة التي تربطهم، حيث كانوا يتبادلون الأحاديث.

وخلال السهرة سرقت ريما فقيه عدسات كاميرات المصورين والحضور، الذين تهافتوا على التقاط الصور معها. وقامت ريما بتقديم الحفل بعفويتها المعهودة فتارة كانت تتكلم بالإنكليزية وتارة أخرى بالعربية وأشاعت أجواءً مرحة في الحفل.

عيد ميلاد أنطوني

وقدم محمد عطية أغنية "يا بنت السلطان" ورقص النجوم الحاضرون على صوته. كما قدم أنطوني وصلة غنائية بالغة الإنكليزية أشعل فيها الأجواء. وقبل غنائه فاجىء عطية الحاضرين بالإعلان أن هذه الليلة ليلة عيد ميلاد أنطوني، فحضرت له جاين قالب حلوى وغنوا له "happy birthday".

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وأشارت جاين قنصل في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنها "أقامت هذا الحفل بهدف التقرب أكثر من نجوم " dancing with the stars"، لأن هذه السهرة لا تأتي إلا مرة واحدة في الحياة". وأضافت: "أحببت أن أكون صديقة ورفيقة لهم".

وأشارت جاين إلى أن "البرنامج كان تحدياً بالنسبة لي، رغم أني خرجت في أولى حلقاته، ولكن لن أقف هنا، ولديّ الكثير من الأهداف التي أريد تحقيقها، وبالطبع سأستخدم الرقص في "الفيديو كليب" الجديد الذي سأقوم بتصويره".

ولفتت إلى أن "الهدف من الهاشتاغ الذي وضع على لوحات ورقية وحمل عنوان "dancing with jane" الهدف منه هو أن يرقص الجميع مع بعضهم البعض وأن يرقصوا مع جاين".

ريما فقيه بطلة فيلم في هوليوود

من جهتها، رأت ريما أن تجربتها في البرنامج كانت تجربة من العمر. وقالت: "في أميركا كنت معروفة من قبل الأميركيين، ولكن ابناء بلدي في لبنان وفي الشرق الأوسط لم يكن يعرفوني، ولا يعرفون شخصيتي، واستطعت من خلال البرنامج أن أعرفهم على شخصيتي أكثر، وأن أتقرب منهم".

وأشارت ريما إلى أنها ستعود إلى أميركا، لإرتباطها بتصوير مشاهد في فيلم هوليوودي مع "إيما واتسون" ومن بعدها ستعود إلى لبنان.

وعن مشاركتها في مسلسل باللهجة العربية، لفتت إلى أنها ستكون بطلة رواية "نسيان" لأحلام مستغانمي، والتصوير يتم في هوليوود، وأنها تفضل أن يصور منه مشاهد في لبنان أيضا.

أما عن علاقتها بجذورها اللبنانية فقالت: "زرت الجنوب اللبناني ومنذ 15 سنة لم تأت والدتي إلى ضيعتها الكائنة في جنوب لبنان، وعندما زرنا القرية بكينا كثيرا ونحن اليوم نبني منزلاً جديداً في الجنوب".

أنطوني توما الفائز

أكد أنطوني في حديث لـ"سيدتي نت" أنه لم يكن يشعر أن "اللقب سيكون من نصيبه، لافتاً إلى أن "الفرق الأربعة التي وصلت إلى النهائيات كانت تستحق الفوز، وبالنهاية فرحت باللقب".

وعن الخطوات المقبلة، أشار إلى أنه "قريباً سيبصر "الديو" الذي سجله مع الفنان محمد عطية النور خلال اليومين المقبلين، ومن المرجح أن يقوما بتصويره على طريقة الفيديو كليب. كما لديه ارتباطات بعدد من الحفلات في فرنسا، وسيكون متواجداً بين لبنان وبيروت بحكم مشاركته في بعض المهرجانات في لبنان.

مشروع تمثيلي بين أنطوني ومحمد

محمد عطية بدوره قال إنه "بصدد الإنتهاء من التحضير لألبومه الغنائي الجديد، وخلال شهر ونصف من الممكن أن يكون في الأسواق.

كما كشف عطية لـ"سيدتي نت" إلى أنه من "المرجح أن يكون هناك مشروع تمثيلي يجمعه بأنطوني أيضاً".

ترقبوا لقطات من الحفل ولقاءات مصورة مع النجوم قريباً على "سيدتي نت"

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