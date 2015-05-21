قالوا عن شابي - الذي يلعب في المستقبل .. ودماء برشلونة التي تسري بعروقه

أعلن شابي هيرنانديز يوم الخميس رحيله رسميا عن برشلونة لينضم لنادي السد القطري مكتفيا بالـ17 عاما التي قضاها داخل أسوار البلوجرانا منذ تصعيده للفريق الأول.

مؤتمر شابي: سأنضم للسد الموسم المقبل .. ورفضت التجديد لبرشلونة

ويرحل شابي عن برشلونة بعد تتويجه بـ23 لقبا يمكن زيادتهم إلى 25 حال فوز الفريق بكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، كما أنه أكثر لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني مشاركة في المباريات بواقع 764 لقاء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز المقولات التي قيلت عن شابي.

السير أليكس فيرجسون عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2011"لم يكن ميسي هو سبب فوز برشلونة، بل كان شابي وإنيستا فهذا الثنائي يستطيع السيطرة على الكرة طوال الليل".

إيكر كاسياس"الناس دائما تسألني أي لاعب تفضل ضمه من برشلونة إلى ريال مدريد، والإجابة دائما تكون شابي، طريقة تحكمه في الكرة يجعله أفضل لاعبيهم على الإطلاق".

بيب جوارديولا"دماء برشلونة تسري في عروق شابي، فهو يحب كرة القدم الجميلة، وسيبقى دائما متواضعا ومخلصا لناديه".

يوهان كرويف"إذا كان شابي يمر بيوم سيئ، فبرشلونة يكون منقوصا من نصف قوته، فهو يسيطر على إيقاع المباريات، وأسلوبه يساعدهم على تقديم أداء رائع، هو لاعب مختلف".

دانييل ألفيش"بينما نعيش كلنا في الحاضر، شابي يعيش في المستقبل، هو يفكر بطريقة أعلى من كل اللاعبين، ويجعل كل الأمور تبدو سهلة".

فيستني ديل بوسكي"شابي هو سبب ازدهار الكرة الإسبانية، من الصعب إيجاد لاعب آخر قادر على تعويضه، فهو لا يعوض".

ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق"التيكي تاكا هي ماركة شابي المسجلة، اليوم الذي سوف يقرر فيه الرحيل، لا أعرف إن كان برشلونة سوف يستطيع أن يستمر في تقديم نفس الأسلوب بدونه أم لا".

سيرجيو بوسكيتس"شابي مثال بالنسبي لي ولكل اللاعبين القادمين من فريق الشباب الطامحين للدخول في الفريق الأول".