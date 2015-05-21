5 محطات في مسيرة شابي مع برشلونة

بعد أن أعلن شابي هيرنانديز رحيله رسميا عن برشلونة في نهاية الموسم منتقلا إلى السد القطري أنهى اللاعب رحلة طويلة ومسيرة ناجحة مع الفريق الكاتالوني استمرت 17 عاما.

مسيرة رائعة مع برشلونة تخللها التتويج بـ23 بطولة كأكثر اللاعبين الإسبان تتويجا بالبطولات مع أنديتهم ولديه الفرصة أن ينفرد باللقب في حال تتويج برشلونة هذا الموسم بالكأس أو دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com بالفيديو أبرز 5 محطات في تاريخ شابي هيرنانديز.

1 - الظهور الأول وهدف سوبر

ظهر شابي هيرنانديز في مباراة رسمية لأول مرة عام 1998 مع برشلونة عندما التقى مع ريال مايوركا في كأس السوبر.

ظهور شابي كان مميزا للغاية حيث سجل هدفا رائعا وقدم أداء جيدا على الرغم من الخسارة 2-1.

2 - إصابة الصليبي

بدأ شابي في تقديم أداء ممتازا جدا في 2005 لكنه تعرض شابي لانتكاسة كبرى بإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات، لكنه عاد قبل نهاية الموسم ليتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا في 2006.

3 - جوارديولا والبقاء

بعد بطولة أمم أوروبا 2008 التي توج بها منتخب إسبانيا وحصل شابي على لقب أفضل لاعب فيها، كان اللاعب قريبا من الرحيل عن برشلونة لكن جوارديولا الذي تولى تدريب الفريق حديثا وقتها أقنعه بالبقاء.

شابي خلال هذا الموسم قاد برشلونة لتحقيق الثلاثية وتبعها بـ3 ألقاب أخرى ليصبح الفريق الكاتالوني أول من يتوج بالسداسية في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

مرحلة شابي مع جوارديولا كانت محورية في مسيرة اللاعب حيث بات تحت قيادته واحدا من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ النادي وكذلك إسبانيا.

4 - الأكثر مشاركة مع برشلونة

في يناير 2011 أكمل شابي هيرنانديز مباراته رقم 550 مع الفريق ليصبح أكثر من لعب بقميص برشلونة عبر التاريخ متفوقا على ميجيلي.

موسم تاريخي لشابي بالتأكيد لا سيما وأنه أنهاه بالفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد للمرة الثالثة له مع الفريق.

5 - القائد

بعد سنوات طويلة من كونه القائد الثاني لبرشلونة بعد كارليس بويول حمل شابي شارة القيادة كقائد للفريق مع بداية الموسم الجاري بعد اعتزال الأول.

شابي أنهى موسمه الأخير بالفوز بالدوري ليصبح الأكثر تتويجا بالألقاب مع الأندية من لاعبي إسبانيا.. كما اقترب من الرحيل بثلاثية تاريخية.