بالأرقام - ألقاب أنشيلوتي أكبر من بينيتيث.. وأكثر من ضعف إنجازات كلوب

حين يتفاوض ريال مدريد مع رافايل بينيتث أو يورجن كلوب على منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل سيجلس مع أسماء سجلها كان أضعف كثيرا من كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي للميرنجي.

أنشيلوتي حقق ألقابا أكثر من رفائيل بينيتيث، وعدد إنجازاته قبل الانضمام لريال مدريد يفوق ضعف ما حققه يورجن كلوب.

كل التقارير الصحفية تؤكد أن أنشيلوتي سيغادر إسبانيا بعد لقاء خيتافي في المرحلة الأخيرة من الدوري هذا الموسم الذي فشل في تحقيقه واقتنصه غريم ريال مدريد التقليدي نادي برشلونة.

ولا يمتلك الثنائي "رافا وكلوبو" المرشح لخلافة المدرب الإيطالي إنجازات وبطولات وألقاب بنفس الكم الذي حققه نجم روما وميلان السابق كارلو أنشيلوتي.

فعندما تولى أنشيلوتي القيادة الفنية للنادي الملكي مطلع موسم 2013-2014، كانت أرقامه وإنجازاته تتحدث عن نفسها في 3 بلدان مختلفة تصنف على أنها من أقوى 5 دوريات في أوروبا.

13 لقبا لـ"كارليتو" قبل ريال مدريد، منها 2 في دوري أبطال أوروبا مع ميلان حققهما عامي 2003 و2007.

فاز بالدوري في إيطاليا مع ميلان 2004، اقتنص الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان 2013، وبينهما حقق لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2010.

هذا إلى جانب خبرته الضخمة الممتدة لـ20 سنة في عالم التدريب، منذ أن تولى قيادة نادي ريجينا الإيطالي عام 1995.

فلقد خاض الإيطالي حتى الآن 969 مباراة كمدرب. تبلغ نسبة الفوز فيها 58%. أكثر من بينيتيث وكلوب.

كل هذه الإنجازات جاء بعدها 4 ألقاب مع ريال مدريد في موسمه الأول، منها لقب دوري الأبطال. لكن إخفاق الموسم التالي لم تتقبله إدارة ريال مدريد وأصبحت على وشك إعلان التخلي عن أنشيلوتي.

بينيتيث

50% هي نسبة فوز رافا بينيتيث، الذي سبق وأن حقق لقب الدوري الإسباني مع خفافيش فالنسيا عامي 2002 و2004. 934 مباراة خاضها حتى الآن.

ويمتلك المدرب المرشح للعودة لبلاده مرة أخرى، 12 لقبا حققها في تاريخه حتى الآن، منها بطولة وحيدة في دوري أبطال أوروبا كانت عام 2005 مع ليفربول، حين حرم أنشيلوتي من التتويج مع ميلان بركلات الترجيح.

التتويج مع فالنسيا، هو الوحيد لبينيتيث بمسابقة الدوري المحلية في أي من البلدان التي تولى فيها تدريب أحد الأندية.

فلقد أخفق الإسباني في الفوز بالدوري الإنجليزي مع ناديي ليفربول وتشيلسي، ولم يتمكن من حصد الدوري الإيطالي مع فريقي إنتر ميلان ونابولي.

كلوب

هو مدرب رائع قاد فريق ذو إمكانيات محدودة نوعا ما في ألمانيا وحقق معه نتائج رائعة، هو بروسيا دورتموند.

كلوب حقق 5 ألقاب في تاريخه، كلها مع دورتموند، منها 2 في الدوري الألماني، وتبلغ نسبة فوزه 49%.

ولا يمتلك كلوب هذه الخبرة الضخمة التي يتمتع بها الثنائي أنشيلوتي وبينيتيث. فلقد خاض 584 مباراة في مشواره حتى الآن، ولم يخض أي تجارب تدريبية خارج ألمانيا.

ومنذ أن أعلن كلوب رحيله عن "أسود الفستيفاليا" مع ختام الموسم الحالي، تتطلع العديد من الأندية للظفر بخدماته والحصول على توقيعه من أجل تدريبها. وريال مدريد ليس ببعيد بعد موسم خالي من الإنجازات مع كارلو أنشيلوتي.