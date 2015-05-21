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بنزيمة يغيب عن ختام الدوري الإسباني

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بنزيمة يغيب عن ختام الدوري الإسباني بنزيمة يغيب عن ختام الدوري الإسباني

(إفي): يعاني الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من إصابة في أوتار المأبض بالقدم اليمنى، وهو ما سيحول دون مشاركته في آخر مباراة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غد السبت أمام خيتافي.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب عن معاناته من هذه الإصابة، علما بأن بنزيمة قد تعافى مؤخرا من إصابة بتمزق عضلي في الركبة، ولكنه أصيب مجددا في مباراة إسبانيول بالجولة الماضية.

وأدت الإصابة الجديدة إلى انتهاء موسم بنزيمة مع الملكي بشكل مبكر، علما بأن الفريق ينهي الموسم الحالي في المركز الثاني بالليجا التي ضمن البرسا لقبها في الجولة الماضية.

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