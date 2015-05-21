للحوامل.. لتجنب علامات تشقق البشرة استخدمى الدهانات الموضعية

تعد علامات تمدد الجلد أو ما يعرف بالخطوط البيضاء، من أهم المشاكل التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، وتسبب لها إزعاجا شديدا، وخاصة أن التخلص من تلك الخطوط بعد ظهورها، يعد أمرا فى غاية الصعوبة.

والحل كما يطرحه الدكتور أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية يكمن فى الوقاية المسبقة، والتى تتم من خلال الاستعانة بالدهانات الموضعية الخاصة لهذا النوع من التمدد، قبل بداية ظهوره.

فعلى الرغم من أن ظهور علامات تمدد الجلد يختلف فى درجاته من امرأة لأخرى، تبعا لطبيعة البشرة وقدرتها على التمدد، إلا أن هذا لا يمنع العمل على أتباع وسائل الحماية المبكرة من ظهورها، و بمجرد العلم بحدوث الحمل.

وعن إمكانية تأثير كريمات تمدد الجلد على الجنين، ومدى خطورتها، فيؤكد اكمل أن أغلب تلك الكريمات يستخدم بأمان كامل فى فترة الحمل، ولا يوجد لها أى أثرا سلبيا على الجنين، فالدور الذى تلعبه تلك الكريمات يتمثل فى زيادة ترطيب و ليونة البشرة، لتتمكن من التمدد دون أن تتعرض للضغط ومنه للتشقق مكونه الخطوط البيضاء.