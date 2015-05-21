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دراسة: "چوينت" الحشيش مرة أسبوعيًا أخطر من تدخين السجائر يوميًا

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دراسة: "چوينت" الحشيش مرة أسبوعيًا أخطر من تدخين السجائر يوميًا دراسة: "چوينت" الحشيش مرة أسبوعيًا أخطر من تدخين السجائر يوميًا
تواصل الأبحاث الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الكبيرة التى يتسبب فيها مخدر الحشيش، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية عن نتائج خطيرة قد تصدم الكثير من الشباب والمراهقين الذين يتعاطون الحشيش بمعدلات قليلة، ويظنون خطأ أنهم بمعزل عن الأضرار الكبيرة المحتملة للمخدر الشهير.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوتاجو النيوزيلندية ونشرت فى ونشرت المجلة الطبية " European Respiratory Journal"، إلى أن تدخين الحشيش مرة أسبوعيًا فقط يتسبب فى حدوث أضرار صحية أخطر بكثير من تدخين السجائر بشكل يومى منتظم، لافتة إلى أن متعاطى هذا المخدر يصابون بأضرار كبيرة فى الرئة ومشاكل تنفسية ويصابون بالسعال خلال الصباح ويصاحب تنفسهم صوت الأزيز ويفرزون قدرًا كبيرًا من البلغم.

ورغم هذه الأنباء السيئة إلا أن متعاطى الحشيش ما زالت الفرصة سانحة أمامهم لتجنب أضراره، حيث أشارت الدراسة إلى أن الإقلاع عن تدخين الحشيش قد يحسن الأعراض المرضية لمتعاطيه، ولكن فى الوقت نفسه توجد أدلة علمية كثيرة حول أضرار تدخين الحشيش لفترات طويلة، حيث يستمر السعال وصوت الأزيز أثناء التنفس مع الشخص مدى الحياة.

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