لو عندك مريض سكر.. اعرف طرق إسعاف وعلاج الهبوط

انخفاض نسبة السكرى بالجسم

أعراض انخفاض السكر بالدم

أهم طرق إسعاف وعلاج انخفاض السكر بالدم

السكر أحد أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم نتيجة التغذية الخاطئة والعادات غير الصحية وعوامل أخرى، والتحكم فى نسبة السكر بالجسم أحد عوامل العلاج الأساسية.>يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه فى بعض الأحيان قد يتعرض مريض السكرى نتيجة حدوث بعض الأخطاء فى تناول الجرعة الدواء أو بذل مجهود عضلى مضاعف إلى حدوث انخفاض نسبة السكرى.>ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "عادة تتدرج أعراض انخفاض السكر من مجرد أعراض انخفاض بسيط وصولا لغيبوبة نقص السكر، وذلك فى حالت الانخفاض الشديد للسكر بالدم، كما يشعر المريض بالأعراض التالية:>1) اضطراب القدرة على التفكير.>2) عدم القدرة على أداء العمل بطريقة سليمة.>3) زغللة واضطراب الرؤية.>4) نادرا ما يصاحب انخفاض السكرى تشنجات.>5) اختلال ضربات القلب.>6) رعشة وارتجاف.>7) التعرق.>8) القلق والاضطراب.>9) الشعور بالجوع.>10) الشعور بالتنميل حول الفم>ويتابع د. السبعاوى قائلا: "انخفاض السكر واحده من الطوارئ التى يجب السرعة فى علاجها، ويتم ذلك عن طريق العلاج الفورى كالآتى:

1) إعطاء المريض مكعبين سكر أو ملعقتين أو ثلاثة سكر.

>2) 4 قطع كرملة.

>3) نصف علبة عصير.

>4) ملعقة أو ملعقتين من العسل ثم الانتظار لمدة 5 دقائق وتكرار تناول نفس الشىء إذا لم يشعر المريض بتحسن لكن فى حالة تحسنت حالة عليه بتناول نصف وجبة لتفادى هبوط السكر مرة أخرى وفى حالة غيبوبة سكر من البداية يجب الاتصال بالإسعاف على الفور والذهاب إلى أقرب مستشفى من مكان المريض لتعليق جلوكوز بالوريد.