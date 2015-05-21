رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة العيون: الفيمتو ليزرعلاج للمياه البيضاء

انعقد اليوم الخميس المؤتمر الثالث لجراحات الفيمتو ليزر، وهو المؤتمر الأول فى مصر والشرق الأوسط، ويطرح تقنية جديدة تضاف لتقنيات جراحات العيون بالفيمتو ليزر وهى علاج المياه البيضاء.

وصرح الدكتور أسامة النحراوى رئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتو ليزر، أن جراحات الفيمتو ليزر تعتبر من أدق العمليات الجراحية وأكثرها آمانا فى مجال طب العيون، كما تعد خطوة للإمام لعلاج المياه البيضاء، بجانب ترقيع وزرع حلقات القرنية المخروطية.

وفى نفس السياق قال الدكتور Matteo piovella، رئيس الجمعية الإيطالية لطب وجراحة العيون أن جراحات الفيمتو ليزر تعتبر ثورة جديدة فى علاج أمراض العيون، لافتا إلى أن اختيار مصر لإقامة المؤتمر الدولى الثالث بعد انعقاده فى دولتين أوروبيتين، جاء بناء على كونها بلدا محوريا فى طب وجراحة العيون، كما أن الأطباء المصريين يعدوا من أمهر الأطباء على مستوى العالم وينافسون الجراحين فى أوروبا فى مجال طب العيون، كما أن مصر يتوافر لديها عدد كبير من مراكز علاج العيون المتقدمة فى تقنياتها التكنولوجية.

كما أوضح أن جراحات المياه البيضاء تمثل 80% من مجمل جراحات العيون على مستوى العالم، وأن الأمل فى تقليص تلك النسبة أصبح واقعا بعد طرح تلك التقنية التى من شأنها علاج هذا المرض بنجاح تام وسهولة مطلقة، وأكد على ضرورة انتشار الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تساعد على علاج مشاكل العيون وبصورة أكبر مما هى عليه الآن.

من جانبه أوضح دكتور zoltan nagy أستاذ طب وجراحة العيون بالمجر أن جراحات العيون فى مصر تشهد تقدما كبيرا، كما يعكس ذلك مستوى ممتازا لجراحى العيون المصريين، مضيفا أن مصر بلد لها تاريخ عظيم فيجب أن تحتوى على أحدث التقنيات التى تساعد على علاج مشاكل المياه البيضاء، التى تمثل نسبة كبيرة على مستوى العالم.

>