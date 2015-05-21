عميد اقتصاد منزلى حلوان تعليقا على عرض أزياء الجامعة: كان رائعا وناجحا

قال الدكتور أشرف عبد العزيز، عميد كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، تعليقا على عرض الأزياء، التى نظمتها الكلية مؤخرا، داخل أحد المدرجات، إنه كان ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للكلية، مؤكدا أن العرض كان رائعا وناجحا جدا.

وأضاف الدكتور أشرف عبد العزيز، عميد كلية الاقتصاد المنزلى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الكلية استعانت بمصممة أزياء خريجة الكلية لمنع احتكاك مصممى أزياء من خارج الكلية بالطالبات، وأن جميع الملابس فى العرض من صنع الطلاب.

وكانت شهدت كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان عرض أزياء داخل أحد مدرجات كلية الاقتصاد المنزلى، ارتدت فيه الفتيات بعض الموديلات الحديثة من الجويبر والشيفون وملابس السهرة، والخطوبة والتى تتسم بالزوق العالى والشياكة.

على غرار "ديفيليه" المنوفية.. عرض أزياء بملابس سهرة داخل جامعة حلوان