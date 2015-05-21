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أمن شمال سيناء يكشف هوية 5 من قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابى

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أمن شمال سيناء يكشف هوية 5 من قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابى أمن شمال سيناء يكشف هوية 5 من قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابى
أعلنت مصادر بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، الكشف عن هوية بعض مجموعات بيت المقدس فى شمال سيناء وهم قائد التنظيم: سليمان دهبيش وله كنيتان هما أبو عمر وأبو الزبير، و نائبه شادى المنيعى ، وقائد الجناح العسكرى راشد محمد حسين راشد ونائبه قائد الجناح العسكرى للتنظيم كمال علام، ويشرف بنفسه على العمليات الإرهابية النوعية.

ومسئول التدريب المسلح على استخدام الأسلحة والمتفجرات أحمد محمد زايد ، والمتحدث الإعلامى ومسئول التثقيف بالتنظيم أبو اسامة المصرى واسمه الحقيقى محمد أحمد على.
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