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الداخلية تحقق فى صور مخلة لأفراد شرطة تداولها نشطاء عبر الفيس بوك

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أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الصور التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتظهر رجال شرطة بصحبة سائحة فى مظهر غير لائق، مشيرا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى خضوع هذه الصور للفحص الفنى لمعرفة ما إذا كانت صحيحة من عدمه.

جاء ذلك بعد أن تداول عدد من نشطاء "الفيسبوك" صورا لأفراد من الأمن المركزى مع سيدة فى أوضاع مخلة بالآداب، وسخروا منها عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية فى .

كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب هذه المواقع داخل مصر.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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