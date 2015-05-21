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نشطاء يتداولون صورا لبطلة "سيب ايدى" مع عمرو دياب والفيشاوى وسمير غانم

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورا لبطلة كليب" سيب إيدى" الذى أثار الجدل وحقق مشاهدة عالية، مع عدد من الفنانين أبرزهم وفاروق الفيشاوى وسمير غانم.

كان مصدر أمنى أكد أن الفتاة التى ظهرت ورقصت بملابس فاضحة اسمها الحقيقى "رضا فولى خليفة" وشهرتها "سلمى" 30 سنة مقيمة فى بورسعيد. وسبق ضبطها بتاريخ 9 إبريل الماضى داخل غرفة نزيل خليجى بأحد الفنادق أثناء ممارستها الدعارة مقابل 200 دولار ، وتحرر لها المحضر 3705 جنح قصر النيل لسنة 2015 وقررت النيابة حبسها.
>اليوم السابع -5 -2015

وفى السياق ذاته قالت "سلمى الفولى" عبر صفحتها على الفيس بوك بأنها متزوجة من الشخص الذى ظهر معها فى الفيديو وغنى بطريقة الراب.

بدأت تفاصيل قضية ضبط بطلة فيديو "سيب إيدى" بتمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 12 فتاة مغربية وسورية وليبية ومصرية متلبسات بممارسة الدعارة داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالزمالك .
>اليوم السابع -5 -2015

كانت البداية بورود معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، باتفاق بعض الفتيات "مختلفى الجنسية" مع راغبى المتعة عبر الإنترنت والهواتف على ممارسة الجنس داخل غرف الفندق مقابل 2500 جنيه فى الساعة.

نصب كل من المقدم وليد بدر، والمقدم أيمن حسن، والمقدم جاسر الزينى ، والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى ونقيب محمد فولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة، أكمنة داخل الفندق، أسفرت عن ضبط فتيات من المغرب وسوريا وليبيا ومصر مع عدد من راغبى المتعة داخل الفندق وتحفظوا على الملابس الداخلية للمتهمات والهواتف التى تحوى الكثير من علاقاتهن المشبوهة، وزجاجات خمور ومبالغ من متحصلات الدعارة وأمرت النيابة بحبسهن على ذمة التحقيق.

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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