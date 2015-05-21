تربية نوعية منية النصر بالدقهلية تحتفل بتخريج الدفعة الـ21 وتكرم الأوائل

احتفلت كلية التربية النوعية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية بتخرج الدفعة 21 للكلية وسط أجواء من السعادة عمت بين الطالبات فى حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبة بمركز منية النصر وعلى رأسهم المهندس على لطفى رئيس مجلس المدينة والدكتور سلامة على عميد الكلية وعصام فوده مدير الإدارة التعليمية واللواء أحمد الخميسى سكرتير عام محافظة الدقهلية سابقًا والسيد سمير رجل أعمال.

ومن جهته أكد السيد سمير راعى الحفل فى كلمته أن التعليم رسالة سامية للمجتمع وأن الطلاب أعطوا وطنهم التميز بعد الجهد والعمل وهذا هو المطلوب منا جميعًا وهذا أقل حق من حقوق بلدنا الغالى علينا فى هذا التوقيت الحرج، وتم تكريم أوائل الأقسام بعد إعلان أسمائهم.



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جانب من الحضور



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صورة من الاحتفال بحفل التخرج



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الطلاب



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منصة الاحتفال