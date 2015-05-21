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كونفدرالية منظمات السودان: الصراعات المسلحة ببلادنا سببها سياسة المستعمر

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كونفدرالية منظمات السودان: الصراعات المسلحة ببلادنا سببها سياسة المستعمر كونفدرالية منظمات السودان: الصراعات المسلحة ببلادنا سببها سياسة المستعمر
قال أمين مكى مدنى، رئيس الكونفدرالية السودانية لمنظمات المجتمع المدنى، إن النزاعات المسلحة الدامية التى تجرى فى مختلف أرجاء السودان تختلف أسبابها عما يحدث فى مثيلتها من الدول العربية.

وأشار مدنى خلال كلمته بندوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان المنعقدة الآن فى أحد فنادق الدقى، تحت عنوان: "تحديات حماية حقوق الإنسان فى سياق الاضطراب الإقليمى"، أن الصراعات المسلحة اندلعت فى السودان منذ 1955 كنتيجة مباشرة لسياسة المستعمر البريطانى فى اتباع الإدارة الثنائية للتفرقة العنصرية والثقافية بين الشمال والجنوب، موضحا أن ما يزيد الجرح هو أن تعود لتطرح الحوار الوطنى بعد مقاطعة مبادرة الاتحاد الأفريقى، ولم يعد مجال للحوار.

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مصر 365

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