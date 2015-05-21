محافظ جنوب سيناء يسلم رئاسة مدينة نويبع لرئيسها الجديد

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتعيين العميد صبرى الوزيرى رئيسًا لمدينة نويبع، بدلاً من العميد عاصم عبد الحافظ.

وفى تقليد جديد قام المحافظ بزيارة للمدينة، حيث شكر الرئيس السابق لإنجازاته بالمدينة، وقام بتكليف الرئيس الجديد ببعض التكليفات حيث طالبه بمتابعة إنهاء السدود والبحيرات بالمدينة، وإنهاء طريق وادى وتير باعتباره يربط المشرق بالمغرب عن طريق ميناء نويبع، بالإضافة لبدء خطوات تطوير المدينة، كما أشار المحافظ إلى زيارة الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية، لاستغلال الآبار المالحة غير الصالحة للشرب أو الزراعة فى الاستزراع السمكى، وتسليمها للبدو.

كما تفقد المحافظ قسم شرطة نويبع، وأمر على الفور بإعداد مقايسة تقديرية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطويره.