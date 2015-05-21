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60 فنانا يقدمون لوحات تشكيلية مستوحاة من أشعار «الابنودى» الأثنين المقبل

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60 فنانا يقدمون لوحات تشكيلية مستوحاة من أشعار «الابنودى» الأثنين المقبل 60 فنانا يقدمون لوحات تشكيلية مستوحاة من أشعار «الابنودى» الأثنين المقبل

21 مايو 2015 | 4:45 مساءً

يفتتح م. محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية معرض الفنون التشكيلية المقام تحت عنوان ” من وحى الأبنودى” بقاعة الفنون التشكيلية بقصر الأمير طاز بالخليفة ، وذلك فى السادسة مساء الإثنين 25 مايو..
> ويشارك فى المعرض ستون فناناً يقدمون إبداعات تشكيلية متنوعة مستوحاة من أشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى ،وتتنوع الاعمال بين الرسم ، التصوير الفوتوغرافى ، الجرافيك وفن الكاريكاتير ، ويستمر المعرض حتى السادس من يونيه القادم .
> و تقام على هامش المعرض أمسية غنائية للفنان تامر فاروق وفرقته الموسيقية (النهر الخالد) ، ،والتى تقدم مجموعة متميزة من أبرز ماكتب (الأبنودى) من أعمال تغنى بها كبار المطربينن مثل عبد الحليم حافظ ، وفايزة أحمد وأخرون .

 

2015-05-21

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