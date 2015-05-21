بالصور.. وكيل تعليم كفر الشيخ لمديرى الإدارات: يوم مفتوح لاستقبال المواطنين

أكد الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمكتب وكيل الوزارة بديوان عام المديرية أنه يعطى الصلاحيات الكاملة الخاصة به لمديرى الإدارات التعليمية ولا يعرض عليّه إلا ما يستعصى حله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره محمد يوسف من تفتيش مكتب وزير التعليم وعبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى .

وأضاف وكيل الوزارة: نحن من الآن نعمل وفق أطر جديدة ولابد من حل المشاكل دون تصعيد و سيتم تحديد يوم مفتوح لكل إدارة يستقبل مديرى الإدارات التعليمية الجماهير من مواطنين وأولياء أمور وطلاب وجميع لعاملين من الساعة 12ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأشار وكيل الوزارة أنه سيكتب تقريرا كاملا عن اليوم وماذا دار به وسبل حل المشكلات التى تم عرضها وحلها ويرسل التقرير لمكتبه مؤكداً أنه لابد من نشر بيان اليوم المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة لدينا 114 من المتميزين فى قسم المتابعة سيتابعون الإدارات التعليمية والمدارس وهم يد العون لإزالة السلبيات.



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وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وجانب من الاجتماع



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جانب من الاجتماع



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مديرو الإدارات أثناء الاجتماع



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مديرو الإدارات يستمعون لتعليمات وكيل الوزارة



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وكيل الوزارة ومستشار الوزير



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وكيل الوزارة لدلى بالتعليمات



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جانب من مديرى الإدارات التعليمية