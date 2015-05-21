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"زراعة المنيا" تنظم قافلة لتحصين 562 رأس ماشية بقرية العوام

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"زراعة المنيا" تنظم قافلة لتحصين 562 رأس ماشية بقرية العوام "زراعة المنيا" تنظم قافلة لتحصين 562 رأس ماشية بقرية العوام
نظمت جامعة المنيا، بالتعاون مع المحافظة، القافلة الثالثة إلى بعض قرى المحرومة من الخدمات، ومنها قرية العوام بمركز المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة واللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا.

أكد الدكتور عادل عبد الله عبد الغنى، وكيل كلية الزراعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق القوافل، أنه تم تحصين ما يقرب من 562 رأس ماشية بالرش ضد مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية والكشف على ما يقرب من 712 حالة رأس غنم وماعز وماشية مع صرف الأدوية المجانية لهذه الحالات، كما تم الكشف على ما يقرب من 271 حالة مرضية فى عيادات الطب البشرى تخصص باطنة وأطفال وتنظيم أسرة ونساء وأسنان وتم صرف الأدوية المجانية للحالات، إلى جانب عقد 3 ندوات تثقيفية عن الاكتشاف المبكر لأورام الثدى وندوة زراعية عن الأعلاف غير التقليدية وتكوين علف للحيوانات ألقاها الدكتور عبدالله وندوة عن المرأة ألقتها المهندسة فاطمة عبدالمنعم من مديرية الزراعة.

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مصر 365