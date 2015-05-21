السيطرة على حريق هائل بمخزن تنر فى القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن تنر بمصنع كيماويات بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، بسبب ماس كهربائى، ولم تحدث خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، فانتقل العميد حسام فوزى، رئيس المباحث، وسيارات الإطفاء، وتمت محاصرة النيران والمعاينة، وتبين أن المخزن يقع بمصنع كيماويات ولا توجد بجواره أى مساكن أهالى ويقع على 600 متر ولم تقع أى خسائر بشرية، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وتقدير الخسائر.