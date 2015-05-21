محافظ المنوفية: مجمعات استهلاكية لتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان

عقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الطب البيطرى ووكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية التموين

ووجه محافظ المنوفية باستغلال كل الأماكن المتاحة فى المركز والمدن بنطاق المحافظة لإقامة مجمعات استهلاكية بصورة عاجلة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بدون تحقيق هامش ربح والعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتشديد الرقابة مع توفير الاشتراطات الصحية على شوادر اللحوم مع تغطيتها وعدم تركها معرضة للهواء والحشرات الضارة وكذلك وجه عبد الباسط وكيل وزارة التموين بمراعاة مواعيد إنتاج وتوزيع الخبز ليتلاءم مع مواعيد الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم مع التأكيد على توافر الخبز فى الأوقات الأخرى من اليوم من خلال عدد من المخابز لتوفير احتياجات الأخوة المسيحيين، وبالنسبة للأسطوانات البوتاجاز سيتم التأكد من توافر الكميات المقررة والتأكد بصفة يومية من إنتاج المقررات من خلال مصانع التعبئة، وأوضح محافظ المنوفية على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة خلال الشهر الكريم لمتابعة موقف المواد التموينية أولاً بأول وتلقى البلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والمياة والعمل فورًا على التدخل السريع مع المسئولين المختصين لحل أى أزمات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف التواجد المرورى بالشوارع وخصوصًا ساعة الذروة قبل الإفطار للقضاء على أى اختناقات مرورية