بلاغ للنائب العام يتهم الزند باهانة الشعب المصرى

تقدم،، عمرو عبد السلام، ومحمد عفيفى، وشيماء أحمد محمود، ونهلة محمد إبراهيم، المحامين، بأول بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يتهمه بإحتقار الشعب المصرى ووصف بـ”العبيد”.

ذكر البلاغ رقم 10240 لسنة 2015 أن المستشار أحمد الزند ارتكب خلال توليه منصب رئيس نادى القضاة، جريمة احتقار وإهانة الشعب المصرى، بأن وصفه بـ”العبيد” خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامى توفيق عكاشة بقناة الفراعين الفضائية.

وبحسب البلاغ، قال المستشار أحمد الزند فى المداخلة الهاتفية: “نحن على أرض هذا الوطن أسياد وماغيرنا هم العبيد”، وهو الأمر الذى يمثل جريمة تمييز ضد المواطنين المصريين، ومخالفة صريحة لمواد الدستور التى نصت على المساواة بين الشعب فى الحقوق والواجبات.

وطالبوا فى نهاية بلاغهم باتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضد المستشار أحمد الزند، وتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمواد قانون العقوبات وإحالته للمحاكمة، لاتهامه بارتكاب جريمة إهانة الشعب المصرى.