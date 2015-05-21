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وفاة موظفة في إدارة مرور الأسكندرية إثر تعرضها لطلق ناري

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وفاة موظفة في إدارة مرور الأسكندرية إثر تعرضها لطلق ناري وفاة موظفة في إدارة مرور الأسكندرية إثر تعرضها لطلق ناري

أودى طلق ناري بحياة موظفة في إدارة مرور أبيس بالأسكندرية، من طبنجة شرطة دون قصد ، و لا توجد شبهة قضائية  

تعود أحداث الواقعة، عندما كانت الموظفة تسير في ردهة إدارة مرور أبيس، وبجوارها ضابط شرطة، يقوم بوضع طبنجته داخل جرابها، فانطلقت منها طلقة دون قصدِ، أصابت الموظفة وتوفت على الحال.

قال شهود العيان، إن ضابط الشرطة قام بطلب الإسعاف، وحاول لمدة 10 دقائق، الضغط على مكان إصابة الموظفة، وهو في حالة ذهولِ شديد مما حدث، وأكد شهود العيان أن الموظفين قاموا بأخذ الضابط بالقوة بعيداً عن الجثة إلى أحد المكاتب لمحاولة تهدئته.

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