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تأجيل نظر تجديد حبس 6 متهمين بتزوير البطاقات التموينية إلى23 مايو

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تأجيل نظر تجديد حبس 6 متهمين بتزوير البطاقات التموينية إلى23 مايو تأجيل نظر تجديد حبس 6 متهمين بتزوير البطاقات التموينية إلى23 مايو
أجلت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، نظر تجديد حبس 6 أشخاص منهم موظفون عمومون، لاتهامهم بإهدار المال العام من خلال تزوير البطاقات التموينية واستغلالها فى صرف الحصص المدعمة دون وجه حق بعين شمس، إلى جلسة 23 مايو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وأكدت تحقيقات المستشار زياد الحلفاوى، مدير نيابة عين شمس، أن بداية الواقعة كانت مشاجرة بين 6 من عائلة واحدة أصحاب فرن بعين شمس، استخدمت فيها الأعيرة النارية ولم تسفر عن وفيات.

وفور وصول رئيس المباحث والقوة المرافقة تمكنت من القبض على المتهمين ثم أطلق شخص آخر النار على القوة فضبطته داخل منزله وبتفتيش شنطة كبيرة داخل شقته، تبين أن داخلها الآلاف من البطاقات التموينية خاصة بمكاتب تموين المطرية ودار السلام وعين شمس، وبالاستعلام عنها تبين أنها مزورة.

بالقبض على المتورطين فى واقعة البطاقات كشفت تحقيقات النيابة عن وجود موظف بشركة "أفيت" القائمة على إصدار البطاقات التموينية بالتنسيق مع الوزارة، يزرو آلاف البطاقات من خلال رشوة موظفى مكاتب البريد لتنشيطها وتعديل بيانات المستخدمين.

واعترف متهم آخر يعمل بإحدى شركات البترول أن مهمته تمثلت فى جمع البطاقات من المواطنين، وخاطبت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تقديم الأمر المباشر، وهو عبارة عن إجراء التعاقد مع الشركات.

يشار إلى أن غرفة المشورة، أخلت يوم الخميس الماضى، سبيل 3 متهمين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، حيث كان إجمالى المتهمين فى القضية 9.

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مصر 365