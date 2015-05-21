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القبض على 2 مسجلين أثناء ترويجهما الهيروين والحشيش ببورسعيد

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القبض على 2 مسجلين أثناء ترويجهما الهيروين والحشيش ببورسعيد القبض على 2 مسجلين أثناء ترويجهما الهيروين والحشيش ببورسعيد
ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على اثنين من المسجلين أثناء محاولتهما ترويج المخدرات على عملائهما بالمقاهى وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

والمتهمون هما كلا من م م ع وشهرته كشرى مسجل جنائى وبحوزته ٣٠ تذكرة هيروين و ع أع وشهرته صيادية ومعه ٢٧ قطعة حشيش وسلاح أبيض عبارة عن قطر حاد وهاتف محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من خلال ترويجها على عملائهما، وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على المخدرات التى بحوزتهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيدا لمحاكمتهما .

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مصر 365