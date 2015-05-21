العثور على جثة صياد مقتولا فى الإسماعيلية

تجرى مباحث الإسماعيلية تحرياتها حول العثور على جثة صياد مقتولا بعدة طلقات نارية فى مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد مجدى أمام مأمور مركز فايد يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى فايد المركزى يفيد بوصول المدعو (و . ع . ع ) 27 سنة صياد ومقيم دائرة المركز جثة هامدة نتيجة اصابته بطلق نارى بالبطن فتحتى دخول وخروج وكذلك إصابة والده المدعو (ع . ع ) 45 سنة مقيم بنفس العنوان ومصاب بعدة جروح وكدمات ويصعب استجوابه لخطورة حالته.

أمر اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.