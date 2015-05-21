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التحقيق مع ضابط مرور حصل على رشوة 150 جنيها من سائق بمدينة السلام

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التحقيق مع ضابط مرور حصل على رشوة 150 جنيها من سائق بمدينة السلام التحقيق مع ضابط مرور حصل على رشوة 150 جنيها من سائق بمدينة السلام
تباشر نيابة السلام، برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع ضابط شرطة بإدارة المرور لاتهامه بتلقى رشوة 150 جنيها من صاحب سيارة نقل مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له ما دفع السائق لإبلاغ مباحث المرور بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استوقف الضابط سيارة نقل بالطريق الدائرى بمدينة السلام، وطلب من السائق 150 جنيها مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له دون إعطائه وصلا بالمخالفة، ما دفع السائق لإبلاغ رجال مباحث المرور وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة.

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مصر 365