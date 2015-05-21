أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحبس لعاطلين سرقا ألماسا من فيلا المذيعة ياسمين الخطيب

Google+ Print
الحبس لعاطلين سرقا ألماسا من فيلا المذيعة ياسمين الخطيب الحبس لعاطلين سرقا ألماسا من فيلا المذيعة ياسمين الخطيب
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، وأمانة سر ناصر عبد الرازق بحبس عاطلين 5 سنوات مع الشغل فى اتهامهما بسرقة ألماس ولاب توب ومبالغ من فيلا الإعلامية ياسمين الخطيب بمدينة الرحاب.

كان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، أحال المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام الجنح وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى عبدالعزيز فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهمين مسجلان خطرا راقبا فيلا الإعلامية وعلما بميعاد خروجها ودخلا الفيلا من باب المطبخ بعد كسره وسرقا ألماسا ومجوهرات ولاب توب ومبالغ ثم فروا هاربين.

تلقى قسم شرطة الرحاب بلاغا من الإعلامية ياسمين الخطيب بتعرض فيلتها للسرقة مع كسر باب المطبخ فتشكل فريق بحث تمكن من القبض على المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365