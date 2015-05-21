الحبس لعاطلين سرقا ألماسا من فيلا المذيعة ياسمين الخطيب

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، وأمانة سر ناصر عبد الرازق بحبس عاطلين 5 سنوات مع الشغل فى اتهامهما بسرقة ألماس ولاب توب ومبالغ من فيلا الإعلامية ياسمين الخطيب بمدينة الرحاب.

كان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، أحال المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام الجنح وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى عبدالعزيز فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهمين مسجلان خطرا راقبا فيلا الإعلامية وعلما بميعاد خروجها ودخلا الفيلا من باب المطبخ بعد كسره وسرقا ألماسا ومجوهرات ولاب توب ومبالغ ثم فروا هاربين.

تلقى قسم شرطة الرحاب بلاغا من الإعلامية ياسمين الخطيب بتعرض فيلتها للسرقة مع كسر باب المطبخ فتشكل فريق بحث تمكن من القبض على المتهمين.