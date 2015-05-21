على غرار "ديفيليه" المنوفية.. عرض أزياء بملابس سهرة داخل جامعة حلوان

على غرار معرض "ديفيليه" جامعة المنوفية، شهدت جامعة حلوان عرض أزياء داخل أحد مدرجات كلية الاقتصاد المنزلى، ارتدت فيه الفتيات بعض الموديلات الحديثة من الجويبر والشيفون وملابس السهرة، والخطوبة والتى تتسم بالزوق العالى والشياكة.

وينشر اليوم السابع صورا تداولها رواد مواقع التواص الاجتماعى للعرض الذى شهدته الجامعة، والذى شاركت فيه مجموعة من الفتيات مع حضور مكثف من الطلاب والطالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلى الذى شهدت العرض.



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