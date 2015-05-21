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دراسة طبية:القهوة "فياجرا" طبيعية وتحميك من الضعف الجنسى

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دراسة طبية:القهوة "فياجرا" طبيعية وتحميك من الضعف الجنسى دراسة طبية:القهوة "فياجرا" طبيعية وتحميك من الضعف الجنسى
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، وأشارت أن القهوة تعد بمثابة فياجرا طبيعية وتعمل كمنشط جنسى رائع، حيث يساهم تناول كوب أو اثنين من القهوة يحد من فرص الإصابة بالضعف والعجز الجنسى.

وكشفت النتائج التى نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الرجال الذين يتناولون القهوة بشكل يومى منتظم تنخفض فرص إصابتهم بضعف الانتصاب بنسبة 42%، وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الكافيين يساهم فى ارتخاء الشرايين الموجودة فى العضو الذكرى، وهو ما يزيد من ضخ الدم إليه، فيقوى الانتصاب وتقل فرص الإصابة بالضعف الجنسى.

وقالت الدراسة إن القهوة ساهمت أيضا فى الحد من فرص العجز الجنسى لدى مرضى ارتفاع الضغط والمصابين بالسمنة وفرط الوزن، على الرغم من أن ارتفاع الضغط وارتفاع بالجسم يعد من عوامل الخطورة التى تزيد من فرص الإصابة بضعف الانتصاب.

بينما لم يثبت فاعلية القهوة فى الحد من فرص الضعف الجنسى بين الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى.

وأضافت الدراسة أن الشاى – يحتوى على 75 مجم من الكافيين- والمشروبات المحتوية على الكافيين تساهم أيضاً فى الحد من فرص الإصابة بالعجز الجنسى، لافتة ً أن القدر الموصى به من الكافيين يومياً للشخص البالغ يقدر بنحو 400 مجم.


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مصر 365

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