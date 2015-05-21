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غادة إبراهيم تكشف كواليس برنامج «رامز واكل الجو »

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غادة إبراهيم تكشف كواليس برنامج «رامز واكل الجو » غادة إبراهيم تكشف كواليس برنامج «رامز واكل الجو »

21 مايو 2015 | 3:19 مساءً

أكدت الفنانة غادة إبراهيم أنها كانت ضمن ضحايا رامز جلال في برنامجة الجديد “رامز واكل الجو ” والذي يتم تصويره بمدينة دبي الإماراتية، وأكدت غادة أنها أثناء عودتها من زيارة شقيقتها المهاجرة إلى النمسا، تلقت دعوة لحفل افتتاح أحد الفنادق الجديدة بدبي، ويستلزم الذهاب إلى هذا الفندق ركوب إحدى الطائرات التي تتعرض لأعطال أثناء قيادتها ينتج عنه تأرجح الطائرة وصعود أدخنة.
> وأضافت غادة في تصريحات صحفية أنها لم تستطع كشف خداع رامز طوال تصوير البرنامج لأنه استعان بماكير أجنبي محترف استطاع من خلاله إخفاء ملامح رامز خلال رحلة الطيران.

2015-05-21

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