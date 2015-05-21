وزير الأوقاف يطالب بالإبلاغ عن أى خطيب ينشر أفكارا تخرج عن المصلحة الوطنية

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بالإبلاغ عن أى إمام أو خطيب يخرج خلال إلقاء خطبة الجمعة عن المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بعد إبلاغ القطاع الدينى بتلك المخالفة سيتخذ كافة الإجراءات الملائمة تجاهه.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الصحفى التجهيزى لمؤتمر التجديد بالخطاب الدينى بمقر الوزارة، أن الوقت الراهن يحتاج إلى حس وطنى ولن يحتاج إلى مزايدات على أحد أو شو إعلامى، مؤكدا على ضرورة العمل فى رؤية موحدة بالوقت الراهن.

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