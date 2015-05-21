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وصول جثة المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون إلى مشرحة زينهم

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وصول جثة المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون إلى مشرحة زينهم وصول جثة المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون إلى مشرحة زينهم
وصلت جثة "إسلام صلاح الدين" الطالب بالدفعة الرابعة لقسم كهرباء فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس والمتهم الرئيسى باغتيال العقيد وائل طاحون إلى مشرحة زينهم بعد موته أثناء تبادله إطلاق النار مع قوات الأمن لحظة القبض عليه بالتجمع الخامس.

وكان اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس أعلن عن تقديم استقالته، بسبب مقتل الطالب بعد خطفه من أمام الكلية عقب الامتحان، على حد قولهم وطالب الاتحاد مجلس الكلية بفتح تحقيق فورى لمحاسبة كل من تواطأ فى خطف الطالب، واتخاذ كافة الخطوات القانونية تجاه واقعة الخطف التى سجلتها كاميرات الكلية.

وأشار اتحاد الطلاب فى بيان لهم، إلى تعرض زميلهم للخطف، موضحين أن طلاب لجنة رقم (260أ) الدفعة الرابعة قسم كهرباء قوى فوجئوا صباح أول أمس الثلاثاء بدخول مجهول الهوية بصحبة أحد موظفى الكلية والسؤال عن "إسلام صلاح الدين عطيتو"، ومطالبته بالذهاب إلى شئون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه، كما لاحظ الطلاب انتظار الشخص أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان واصطحاب الطالب إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه من حينها".
>وتابع الطلاب "فى صباح اليوم التالى انتشرت أخبار بمقتل الطالب"، مؤكدين فى بيانهم: "لن نستطيع استكمال مهامنا فى حين زميلنا خرج من اللجنة إلى المشرحة".
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مصر 365