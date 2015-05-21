ماذا ارتدت نجمات مهرجان كان بعيداً عن السجادة الحمراء؟

يضم مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات النهارية بين المقابلات التلفزيونية والمقابلات الصحافية التي تختار فيها النجمات غالباً إطلالات نهارية بسيطة بعيداً عن الفخامة وسحر السجادة الحمراء.

لفتتنا الألوان المشرقة والإطلالات الناعمة التي اختارتها النجمات لإطلالاتهن النهارية، فالتفاصيل الصفراء الناعمة زادت من أناقة الممثلة ايميلي بلانت Emily Blunt، وأعجبنا بالتصميم الناعم في إطلالة دايان كروغر Diane Kruger بلونه السماوي الجذاب، والتنسيق العصري الرائع الذي اختارته فاليري دونزيلي Valerie Donzelli.

وقد اختارت العديد من النجمات اللون الأبيض لإطلالة مشرقة ومنتعشة للنهار، ومنهن: الممثلة الآسيوية Angelababy، والمدونة الإيطالية كيارا فيراغني Chiara Ferragni، بالإضافة إلى روني مارا Rooney Mara، واللواتي ظهرن بإطلالات ناعمة وبسيطة.

ويبدو أن النجمات الهنديات لا يعترفن بالإطلالات النهارية، حيث اخترن أن تكون إطلالاتهن النهارية بعيدةً عن البساطة، فتألقن بإطلالات فخمة وأنيقة في نهار المهرجان، وقد ارتدت الممثلة اشوريا راي Aishwarya Rai فستاناً أحمراً مناسباً للسهرات وظهرت به في أحد اللقاءات الصحفية نهار اليوم السابع من مهرجان كان، بينما اختارت سونام كابور Sonam Kapoor إطلالة فخمة بالساري الهندي الفريد والمميز.

جمعنا لك أعلاه مجموعة من الإطلالات النهارية التي ظهرت بها نجمات المهرجان في الأيام السابقة، شاهديها واختاري الأجمل من بينها.

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