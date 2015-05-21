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أوليفيا باليرمو تحمل حقيبة مميزة من CH Carolina Herrera

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أوليفيا باليرمو تحمل حقيبة مميزة من CH Carolina Herrera أوليفيا باليرمو تحمل حقيبة مميزة من CH Carolina Herrera

الخميس 21-05-2015 13:23

نعلم جميعاً أن الشراشيب من أبرز اتجاهات الموسم، وقد شاهدناها مؤخراً في مختلف الأزياء والإكسسوارات، وتواصل ظهورها المتكرر في مختلف الإطلالات، ويبدو أن الأنيقة أوليفيا باليرمو هي الأسبق دائماً للتألق بأحدث اتجاهات الموضة.

شوهدت المدونة الأنيقة أوليفيا باليرمو تحمل حقيبة مميزة من CH Carolina Herrera باللون الأبيض تزينها شراشيب ناعمة في إطلالة يومية أنيقة، وقد كانت إطلالة أوليفيا في غاية البساطة، وكانت حقيبة CH Carolina Herrera أبرز ما يميزها، وقد ظهرت هذه الحقيبة في إطلالة شتوية سابقة كذلك، فتصميمها المميز يجعل منها حقيبة مثالية للإطلالات اليومية.

يمكن لحقيبة بسيطة أن تزيد من أناقة إطلالاتك اليومية كما في إطلالات أوليفيا باليرمو، فما رأيك بها؟

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سيدتي