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طلاب يشعلون النيران بمدرسة فى الإسماعيلية بسبب صعوبة الامتحانات ومنع الغش

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طلاب يشعلون النيران بمدرسة فى الإسماعيلية بسبب صعوبة الامتحانات ومنع الغش طلاب يشعلون النيران بمدرسة فى الإسماعيلية بسبب صعوبة الامتحانات ومنع الغش

أرشيفية

أشعل بعض طلاب مدرسة التل الكبير الإعدادية الجديدة، التابعة لإدارة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، النيران بالمدرسة، فى آخر أيام الامتحانات، انتقاماً من المراقبين ومسئولى المدرسة بسبب صعوبة الامتحانات.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث التل الكبير، بقيام عدد من طلاب مدرسة التل الإعدادية الجديدة بإشعال النار فى محتويات المدرسة. على الفور تم إخطار الواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق .

تم تحرير محضر بالواقعة ودلت التحريات أن عدداً من الطلبة قاموا بتجميع الكراسى المتواجدة داخل أحد الفصول وأشعلوا فيها النيران داخل المدرسة، مما تسبب فى حدوث تلفيات جسيمة فى حوائط المدرسة والسور الداخلى وعدد كبير من الكراسى الخشبية، وذلك بسبب صعوبة الامتحانات.

 

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