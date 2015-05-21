رئيس وزراء الأردن ينعى شيخ العلماء ناصر الدين الأسد

نعى رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور بمزيد من الحزن والأسى العلامة والمؤرخ الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد وزير التعليم العالى الأسبق (شيخ العلماء)، الذى توفى اليوم الخميس عن عمر يناهز 93 عاما.

واستذكر النسور مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التى قدمها فى خدمة وطنه وأمته، حيث كان من الرواد الذين أسهموا فى خدمة مسيرة التعليم العالى والحركة الثقافية فى الأردن.

وتبوأ الفقيد الكبير مراكز ثقافية كثيرة فى الجامعة العربية وكان عميدا لكلية الآداب بالجامعة الليبية وسفيرا للأردن فى السعودية ورئيسا للجامعة الأردنية خلال الفترة ما بين 1978 و1980 ووزيرا للتعليم العالى خلال الفترة بين 1985 و1989.

ونال الأسد عدة جوائز منها : جائزة الدكتور طه حسين لأول الخريجين فى قسم اللغة العربية فى جامعة فؤاد الأول 1947، وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربى لعام 1982، وجائزة سلطان بن على العويس الثقافية فى حقل الدراسات الأدبية والنقد لعام 1994 / 1995، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب من الأردن 2003.

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