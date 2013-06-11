مسئول بمعرض دوسيلدروف: صناعة البلاستيك فى مصر تشهد تطوراً كبيراً

أكد راينر بوشل، عضو مجلس العارضين فى معرض دوسيلدروف، المعرض الدولى الأول عالمياً للبلاستيك والكاوتشوك، والذى يقام فى ألمانيا أكتوبر المقبل، أن صناعة البلاستيك فى مصر تشهد تطوراً كبيراً فى هذه الفترة.

وأشار "بوشل"، خلال ورشة العمل التى عقدتها الغرفة الألمانية بالتعاون مع مجلس التصديرى وغرفة الكيماويات باتحاد الصناعات، إلى أهمية مشاركة المصانع والشركات فى مصر فى مثل هذه المعارض، للاطلاع على التكنولوجيا المتقدمة والتوجهات المستقبلية لهذه الصناعة المهمة.

وأكد أهمية هذه الصناعة التى أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الإنتاج العالمى، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى للتجارة أعلن أن الإنتاج العالمى للبلاستيك كان 280 مليون طن فى عام 2011، وما يقرب عن 235 مليون طن منها مواد البوليمرات، والباقى 45 مليون طن المتبقية تستخدم لإنتاج الأغلفة واللالصقات والمحاليل والطلاء أو الألوان، وهذا يعنى زيادة بمقدار 3.7 % تقريبا بالمقارنة بعام 2010 حيث كان الرقم 270 مليون طن فى هذه الفترة.

ولفت إلى أن منتجى البلاستيك رفعوا إنتاج المواد الخام على المستوى العالمى من 5ر1 مليون طن تقريبا إلى 280 مليون طن، وذلك بمعدل نمو يبلغ 9%، خلال الفترة مابين 1950 و2011، مما يعكس أنه لا توجد نهاية لهذا التطور التصاعدى.

وأضاف أنه فى عام 2010 سجل منتجو البلاستيك الألمان فقط زيادة فى حجم الإنتاج بمقدار 17.2 % بالمقارنة بالعام السابق له، حيث يمثل حجم الإنتاج 20.4 مليون طن، أى ما يقرب من 7% من الإنتاج العالمى، منوها بأنه من المتوقع زيادة المبيعات لتصبح 52.3 بليون يورو أى بنسبة 7.5 % بنهاية عام 2013.

ومن حيث الاستهلاك، نوه بان آسيا احتلت المرتبة الأولى من حيث استهلاك البلاستيك، حيث يصل استهلاكها الى 43%، بينما تذيلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا القائمة لتصل نسبة استهلاكها 7 %، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمى للبلاستيك بنسبة 4% حتى عام 2016.