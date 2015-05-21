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للرجل.. لو بتعانى من الألم أثناء التبول اعمل تحليل بروستاتا

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للرجل.. لو بتعانى من الألم أثناء التبول اعمل تحليل بروستاتا للرجل.. لو بتعانى من الألم أثناء التبول اعمل تحليل بروستاتا
أرسل قارئ 25 عاما يسأل، أعانى ألما مبرحا عند التبول منذ سنوات، ما يجعلنى لا أشعر بالراحة تماما، فماذا افعل؟

وأجاب الدكتور محمد شكر أخصائى الذكورة، أن بعض المرضى الذين يعانون من مشكلات متعلقة بصعوبة التبول عليهم أن يسرعوا بالفحص وعدم إهمال الأعراض، كالصعوبة فى التبول، أو تبول نقاط قليلة مع الشعور بالرغبة فى التبول دون القدرة على إتمام العملية بالكامل، والشعور بألم عند التبول، الشعور بامتلاء المثانة رغم التبول، وهى كلها أعراض لالتهاب البروستاتا عند الرجال.

ولذا ينصح الدكتور محمد شكر بضرورة سرعة إجراء تحليل سائل البروستاتا، وهو تحليل مفيد خاصة فى السن الصغيرة، لتحديد مدى الالتهاب الذى يطال البروستاتا، أو يمكن الاستعاضة عنه بتحليل مزرعة السائل المنوى فى بعض الحالات التى يقرها الطبيب المعالج، والتى تساهم بشكل كبير فى إظهار مدى الالتهاب الذى يعانيه المريض.

وينصح أخصائى الذكورة بسرعة التعامل مع التهابات البروستاتا خاصة فى السن الصغيرة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك ليست حالة مقلقة على الإطلاق للشاب، وعليه أن يسارع بالعلاج خشية تضخم المشكلة والالتهاب فى المستقبل ليس إلا، إنما يجب عليه أن يطمئن فهى حالة تصيب أغلب رجال العالم.
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